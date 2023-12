Domenicali sulle condizioni di Schumacher: “situazione complicata a livello umano”

SportFair

Sono passati dieci anni dal gravissimo incidente sugli sci che ha stravolto la vita di Michael Schumacher, fenomeno dell’automobilismo. L’ex pilota della Ferrari ha vissuto un lungo calvario e la famiglia ha deciso di mantenere la privacy sulle condizioni di salute del tedesco.

Tanti ex amici e colleghi hanno comunque aggiornato sulla salute di Schumacher e anche Stefano Domenicali ha deciso di affrontare l’argomento: “quelli sono episodi che ti cambiano la vita. Dobbiamo stargli vicino per rispetto suo e della famiglia, ma la situazione resta molto complicata a livello umano. Le inchieste che vengono fatte dopo dieci anni hanno un valore relativo. E’ una cosa che non augurerei neanche al mio peggior nemico”, le parole del CEO della Formula 1 a Rai Radio 1.