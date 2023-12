Djokovic insaziabile, il cambio generazionale e gli obiettivi: “la nostra era sta giungendo al termine, ma…”

SportFair

Novak Djokovic si è fermato poco, pochissimo. Dopo la sconfitta in Coppa Davis, il tennista serbo, numero 1 al mondo, è pronto per tornare in campo e lo farà a Riyadh, per un match di esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma oggi, alle 18.30 italiane.

Alla vigilia della sfida della Tennis Cup 2023, Djokovic ha parlato del suo avversario spagnolo, ma anche del suo futuro.

Djokovic elogia Alcaraz

“Sarà uno dei leader del futuro del tennis” , dominando “nel prossimi 10 o 15 anni. Diventerà sicuramente uno dei leader del futuro del tennis nei prossimi 10 o 15 anni , e sono sicuro che vedremo molte cose da lui vincere grandi tornei“, ha commentato Djokovic da Riyadh.

“Penso che sia molto positivo che abbiamo un’altra grande rivalità nel tennis. Alcaraz è il numero 1 più giovane della storia del nostro sport. Ha solo 20 anni, ma ha vinto numerosi “Grandi Slam” e titoli importanti. Essere già un giocatore costante nella ‘top 2’ o nella ‘top 3’, per un uomo così giovane, è incredibile”, ha detto il tennista serbo.

“Ovviamente Nadal non ha giocato affatto nel 2023, anche Federer si è ritirato l’anno scorso… È come se la nostra era stesse giungendo al termine. Ma abbiamo Alcaraz emergente, il che è fantastico. Sono molto felice di aver giocato quattro ottime partite con lui quest’anno“, ha sottolineato ancora.

Il futuro al top di Djokovic

Djokovic ha poi parlato del suo futuro, ammettendo di ambire ancora a grandi successi e di voler restare al top ancora a lungo. “Sto cercando di spingere più che posso per vincere i tornei dello Slam. e lottare per essere il numero uno al mondo, per fare ancora la storia di questo sport. Questa è la mia motivazione. Mi sento ancora bene fisicamente a questa età. Nel 2023 ho giocato una delle migliori stagioni della mia carriera, quindi voglio continuare così e vedere quanto lontano riuscirò ad andare. L’Australian Open è lo Slam che ho vinto più volte. Penso che ogni volta che vinci, senti aumentare la fiducia. Ogni volta che torno in Australia rivivo i ricordi degli anni precedenti. Amo questo torneo e mi piace giocare nella Rod Laver Arena. E’ uno dei miei campi preferiti e spero di poter fare bene come l’anno scorso. Nella mia carriera ho vinto tanti trofei e spero di poter continuare a farlo“, ha dichiarato.