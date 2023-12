Vagnozzi miglior allenatore ATP per la splendida stagione di Sinner: il duro sfogo di Djokovic

SportFair

L’ATP ha deciso di premiare Simone Vagnozzi e Darren Cahill come migliori allenatori della stagione agli ATP Awards. I due responsabili della splendida stagione di Jannik Sinner, salito dalla 15ª alla 4ª posizione mondiale, sono stati premiati dall’organizzazione, alla quale sono arrivate però dure critiche.

Una scelta che non è piaciuta a Novak Djokovic, numero 1 al mondo e vincitore delle ATP Finals.

“Goran, immagino che dobbiamo vincere tutti gli Slam così forse (solo forse) sarai considerato il miglior allenatore dell’anno. Finire come numero 1, vincere tre tornei del Grande Slam e fare la storia in questo sport non è sufficiente, mio caro allenatore“, ha detto Djokovic attraverso il suo account Instagram, riferito al suo allenatore Ivanisevic.

Le lamentele del tennista belgradese non gli hanno impedito di congratularsi con la squadra di colui che gli ha impedito di vincere la sua seconda Coppa Davis. “Congratulazioni a Darren e Simone per la grande stagione con Jannik“, ha riconosciuto.