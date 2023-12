“Difficile durare così”, Davydenko e l’appunto a Sinner per migliorare il suo gioco

SportFair

Il 2023 è stato, senza dubbio, l’anno di Jannik Sinner. Il tennista italiano, premiato di recente come tennista più migliorato del circuito, ha fatto sognare l’Italia intera prima sfiorando la vittoria delle ATP Finals a Torino, poi conquistando con la Nazionale la Coppa Davis. A ciò vanno aggiunti i successi personali in stagione a Montpellier, Toronto, Pechino e Vienna.

Il 2024 dovrà essere l’anno della ricompensa, quello in cui poter puntare alla prima posizione del ranking, magari anche alla vittoria di uno Slam. Traguardi che gli permetterebbero di cristallizzare il suo livello da top player. Nonostante il talento sconfinato, non sarà facile.

L’appunto di Davydenko

A sottolinearlo è Nikolaj Davydenko, ex tennista che in un’intervista concessa al sito russo Championat ha sottolineato come Sinner, ad oggi, riesca a giocare bene un big match o una finale, ma si debba impegnare per ‘durare’ in un intero Slam senza mai abbassare il livello del proprio gioco.

“Ho visto dal vivo come gioca e si allena, è davvero un grande lavoratore. Sta anche cercando di cambiare il suo gioco. Scivola, si muove bene, è forte fisicamente e stabile. Spesso si spinge al limite, gli manca ancora qualcosa, ed è difficile durare un’intera stagione contando solo sulla forza di volontà. Può fare un grande torneo, un grande big match, ma per durare tutta la stagione come Djokovic deve essere in grado di fare altro. Forse è anche psicologia“, ha sottolineato per poi aggiungere: “Jannik è un grande lavoratore, in questo è fantastico e penso che se continuerà così migliorerà senz’altro i suoi risultati“.