Decreto Crescita fuori dal “Milleproroghe”? Cos’è successo in Parlamento

Incredibile ma vero, il Decreto Crescita rischia di restare fuori dal “Milleproroghe”. Nella mattinata odierna sembrava essere arrivato lo slittamento a fine febbraio dell’abolizione della normativa che regolamenta gli sgravi fiscali per gli sportivi in arrivo dall’estero e permette alle squadre di Serie A di firmare contratti più pesanti spendendo di meno.

Nella serata odierna, come un fulmine a ciel sereno, da fonti vicine al governo è arrivata una sinistra indiscrezione riguardante l’assenza del Decreto Crescita dal “Milleproroghe”.

Decreto Crescita fuori dal “Milleproroghe”?

Citando fonti vicine al governo, l’Ansa ha riportato la notizia secondo cui il Decreto Crescita sarebbe stato escluso dal “Milleproroghe”. Il motivo sarebbe clamoroso. Ci sarebbe stata un’accesa discussione durante il Consiglio dei Ministri. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, i club di Serie A saranno chiamati a dover cambiare le proprie strategia per il mercato di gennaio non potendo più contare sulle agevolazioni per i contratti dei calciatori che arrivano dall’estero.