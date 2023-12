Stoppata da urlo e lunghi applausi: il debutto di Bronny James in Ncaa cinque mesi dopo l’arresto cardiaco

SportFair

Sorride Bronny James, così come anche suo padre LeBron. La star NBA esulta e non lo fa solo per il successo dei Lakers in NBA Cup, ma per il debutto del figlio maggiore in Ncaa, il campionato di basket universitario.

Cinque mesi fa Bronny aveva subito un arresto cardiaco, domenica, finalmente, ha fatto il suo debutto in Ncaa con gli USC Trojans, sotto lo sguardo fiero del padre.

Il 19enne ha esordito in Ncaa dopo aver avuto l’autorizzazione dai medici. Un debutto speciale: Bronny è sceso in campo a 12 minuti e 58 secondi dalla fine del primo tempo della partita contro il Long Beach State ed è stato protagonista con una stoppata spettacolare che ha fatto esplodere il pubblico, che lo aveva applaudito calorosamente già al suo ingresso in campo.

Il playmaker ha giocato 16 minuti e ha chiuso con quattro punti, tre rimbalzi, due assist, due palle recuperate e una stoppata. L’arresto cardiaco Bronny ha subito un arresto cardiaco a luglio durante un allenamento e gli esami a cui è stato sottoposto hanno rilevato un difetto cardiaco congenito. I medici consideravano il problema “anatomicamente e funzionalmente significativo”, ma poteva essere trattato. Adesso, il primogenito di LeBron ha avuto l’ok dai medici per tornare in campo, ritrovando così un sorriso speciale.

💫El gorrazo de Bronny James, hijo de LeBron, en su primer partido en la NCAA pic.twitter.com/rFIOzEui5R — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 11, 2023