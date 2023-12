Daniele Scardina torna a casa: il messaggio e la FOTO pubblicata sui social

SportFair

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Daniele Scardina, 31enne campione di pugilato colpito da un’emorragia cerebrale il 28 febbraio scorso alla fine di un allenamento e trasportato d’urgenza in ospedale. “Grazie a Dio a casa!”: è il messaggio pubblicato proprio sul profilo di Scardina. Una foto della story lo ritrae a tavola.

Il rientro a casa era stato annunciato in un post del 6 dicembre scorso. “Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi”, aveva scritto ‘King Toretto’ su IG. “Cadere e poi rialzarsi” aveva aggiunto. “Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”.