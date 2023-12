Dakar 2024, pilota torna 2 anni dopo un grave incidente: “non ricordo di averla corsa”

SportFair

Si avvicina l’inizio della Dakar 2024, l’appuntamento è previsto in Arabia Saudita. Al via ci sarà anche chi l’ha già corsa ma non ricorda di averlo fatto. Stiamo parlando del centauro Isaac Feliu, spagnolo vittima di un grave incidente che gli procurò un trauma cranico, la frattura della vertebra C7 e un trauma addominale.

“Sarà come la prima volta”, ha spiegato lo spagnolo. “Torno perché non ricordo di averla corsa. C’ero, ci sono video che dimostrano che ci sono stato e me lo hanno raccontato ottantamila volte, ma io non l’ho impresso nella memoria. È come se stessi esplorando di nuovo un nuovo terreno. Fisicamente sto abbastanza bene per riprovarci”, ha concluso.