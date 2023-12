Futuro e innovazione, D1 Milano e Mad Paris presentano un nuovo orologio in edizione limitata | FOTO

SportFair

Futuro e innovazione, ricerca e tecnologia, forme fluide e innovazioni. Un nuovo design senza compromessi e che guarda al futuro dell’orologeria tracciando nuove regole. Una personalizzazione potente e viva, una forma innovativa nel rispetto dei design identitari di D1 Milano. Mad Paris, azienda specializzata nella customizzazione di alta orologeria, crea pezzi speciali incentrati sulla propria visione, ridefinisce tecniche e filosofia tradizionali per offrire una nuova esperienza custom.

Artisti specializzati che personalizzano e firmano orologi noti di brand internazionali scrivendo nuove pagine di design e innovazione. D1 Milano, brand di orologeria le cui collezioni sono un omaggio all’iconico in chiave moderna e sono caratterizzate da una produzione estremamente attenta ai dettagli, una qualità che consente l’esercizio dell’irriverenza ma nel solco dei principali trend del segmento. I suoi design sono una combinazione unica tra rispetto della tradizione, contemporaneità e ricerca, caratteristiche che hanno accompagnato il brand verso un successo intergenerazionale consolidato.

Insieme, D1 e MAD hanno realizzato un orologio in sei varianti colore da poter indossare tutti i giorni, con una personalizzazione potente e forme innovative per creare un accessorio androgino e vitale che rispettasse il DNA di entrambe le aziende creando qualcosa di iconico.

Lo spirito che unisce D1 Milano e Mad Paris in questa limited edition è rivoluzionario e ribelle con una visione atipica per creare un design fuori dalle regole. Un nuovo modello, con cassa trasparente in 39mm avvolta da una cover in nylon fluido, una membrana tecnica che scorre lungo tutto il bracciale e lascia visibili i dettagli metallici. Le lancette a contrasto si stagliano con decisione sul quadrante materico senza indici. Le viti a vista, la corona e il case back in acciaio creano un contrasto netto con il nylon, dando vita ad un accessorio d’avanguardia.

Le sei varianti colore sono ABSENCE con quadrante nero con finitura matte, lancette completamente nere lucide e cinturino in PU semitrasparente con finitura matte nero, SOUL con quadrante grigio chiaro con finitura matte, lancette completamente nere lucide e cinturino in PU semitrasparente con finitura matte grigio chiaro, FREEZER con quadrante viola con finitura matte, lancette delle ore e dei minuti nere lucide e dei secondi bianca lucida e cinturino in PU semitrasparente con finitura matte di diverse tonalità dal verde-azzurro al viola, SPECTRUM con quadrante nero con finitura matte, lancette completamente nere lucide, e cinturino in PU semitrasparente con finitura matte nero e diverse tonalità della scala dell’arcobaleno, VIRIDIS con quadrante verde con finitura matte, lancette delle ore e dei minuti nere lucide e dei secondi verde brillante lucida, e cinturino in PU semitrasparente con finitura matte verde, TERRA con quadrante marrone con finitura matte, lancette delle ore e dei minuti nere lucide e dei secondi marrone brillante lucida, e cinturino in PU semitrasparente con finitura matte marrone.

Un orologio stilisticamente essenziale, presentato in sei differenti colori per soli 400 esemplari. Disponibile negli store D1 Milano, nei migliori retailer del brand e su www.d1milano.com. Prezzo: Euro 225,00