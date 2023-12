Curling, Italia show! Azzurri in finale al WFG Masters

SportFair

A Saskatoon (Canada) il WFG Masters, terzo appuntamento stagionale del Grand Slam of curling, ha raggiunto la propria fase cruciale. La squadra maschile – formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – aveva superato il round robin con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta.

Nei quarti di finale gli azzurri hanno regolato il Team Carruthers, prendendosi la rivincita dopo esserne stati battuti nella partita d’esordio del torneo. Il match è stato a senso unico e la vittoria non è mai apparsa in discussione. I nordamericani sono stati costretti ad annullare la prima mano e poi a marcare un solo punto nella seconda ripresa. Ben tre quelli invece realizzati dall’Italia nel terzo end. A cavallo dell’intervallo ancora due end senza marcature prima della mano rubata dal team tricolore nel sesto, utile ad incrementare il vantaggio sino al 4-1. L’offensiva di Carruthers non ha dato frutti nemmeno nella settima ripresa, conclusa ancora senza punti. All’ottavo end è infine arrivata la seconda mano rubata dall’Italia che ha fissato il risultato sul definitivo 5-1

In semifinale, gli azzurri hanno superato i canadesi del Team Bottcher in un incontro decisamente più equilibrato, non a caso risoltosi solamente all’extra end. La sfida è cominciata come un autentico botta e risposta, poiché la regola del martello è stata seguita senza eccezioni sino al sesto parziale, al termine del quale gli azzurri erano in vantaggio 5-4. Dopodiché la compagine tricolore ha rubato la mano, issandosi sul 6-4 prima del segmento conclusivo. Qui i canadesi sono stati in grado di pareggiare. Cionondimeno, Retornaz e compagni hanno gestito la possibilità di tirare l’ultimo stone all’extra end, imponendosi 7-6.

La finale avrà luogo a partire dalle ore 22.00 italiane di domenica. L’Italia affronterà una squadra scozzese, quella dell’emergente Team Whyte, argento olimpico a Pechino 2022. Per il team tricolore sarà la quarta finale in un Grand Slam dopo quelle vinte al Masters 2022, nonché al Tour Challenge e al Nationals 2023. Viceversa, i giovani britannici si giocheranno un Major per la prima volta in carriera.