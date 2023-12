Coppa Italia, favola Bologna! Vince a San Siro, elimina l’Inter e vola ai quarti

SportFair

Il Bologna è sempre più clamoroso. E’ andato in scena il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter e la squadra di Thiago Motta è stata protagonista di una grande vittoria dopo i tempi supplementari con il punteggio di 1-2.

I nerazzurri si schierano con la coppia formata da Lautaro Martinez e Arnautovic, i rossoblu rispondono con Sydney van Hooijdonk. Nel primo tempo il risultato non si sblocca e si va all’intervallo sullo 0-0. Al 65′ l’Inter ha l’occasione di sbloccare il match, ma l’attaccante Lautaro Martinez si fa ipnotizzare dal dischetto dal portiere Ravaglia. L’Inter si gioca le carte Thuram, Dimarco e Barella. Il risultato non cambia e si va ai tempi supplementari.

Ad inizio del primo tempo supplementare la squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con un gol di testa di Carlos Augusto. Infortunio per Lautaro Martinez. Nel secondo supplementare Zirkzee decide di salire in cattedra: prima serve l’assist per il pareggio di Beukema, poi quello per il definitivo 1-2 di Dan Ndoye.