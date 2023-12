Coppa del mondo sci, Stelvio amaro per l’Italia: Paris cade, vince Sarrazin

SportFair

Stelvio amaro per l’Italia. Dominik Paris, sei vittorie in carriera sullo Stelvio, cade a metà prova mentre era in lotta per il podio. L’azzurro riesce a chiudere la prova ma con un ritardo da 6.72 da Cyprien Sarrazin che conquista la prima vittoria in Coppa del mondo. Il francese trionfa nella discesa di Bormio chiudendo in 1.50.73.

Alle sue spalle il nuovo leader di Coppa del mondo, lo svizzero Marco Odermatt (+0.09), terza piazza per il canadese Cameron Alexander (+1.23). Quinto posto per Mattia Casse (+2.15), migliore degli italiani. In Top-10 anche Florian Schieder (10° a 2.67).

Da segnalare la brutta caduta di Marco Schwarz, portato via in elicottero a causa di un problema al ginocchio: l’austriaco rischia così di dire addio ai sogni di vittoria in Coppa del mondo, di cui era leader.

I risultati della discesa di Bormio

Cyprien Sarrazin (Fra) 1.50.73 Marco Odermatt (Svi) +0.09 Cameron Alexander (Can) +1.23 Vincent Kriechmayr (Aut) +2.07 Mattia Casse (Ita) +2.15