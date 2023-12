Contatto shock in NFL, Moore finisce a terra e ha le convulsioni: trasportato in ospedale

La sfida tra Cleveland Browns e New York Jets di NFL è stata spaventosa. Durante la partita, infatti, Elijah Moore è stato protagonista di uno spaventoso contatto di gioco a seguito del quale ha avuto le convulsioni.

Moore, che ha ricevuto una ricezione da touchdown nel secondo quarto, ha sbattuto la testa sul campo erboso durante un contrasto dopo un guadagno di 22 yard. Il 23enne Moore sembrava aver perso i sensi e, dopo essere rotolato sulla schiena, il suo corpo è rimasto a terra in preda alle convulsioni.

Alla fine Moore è stato aiutato ad alzarsi dal personale della squadra e scortato alla tenda medica a bordo campo. Successivamente è stato portato negli spogliatoi per accertamenti e cure e poi è stato ricoverato in ospedale per commozione cerebrale.

Really scary moment for Elijah Moore, who looks like he started seizing after the hit. Hope he is okay. pic.twitter.com/IOZ6apzwil

