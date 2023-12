Come sta Innerhofer? L’esito degli accertamenti e il VIDEO della terribile caduta

E’ arrivato l’esito degli esami sulle condizioni di Christof Innerhofer dopo la brutta caduta sulla pista Stelvio, a Bormio, in SuperG: solo una ferita e situazione sotto controllo per il 39enne italiano. Lo sciatore è stato sottoposto a lastre che hanno escluso ogni tipo di frattura o di altro problema fisico.

La diagnosi ufficiale è quella di una ferita al polpaccio, che sarà suturata. Poi l’azzurro potrà tornare a casa. Secondo quanto riportato da Federsci, Innerhofer rimarrà comunque in contatto con la commissione medica Fisi per il decorso post operatorio.

Terrifying accident for Christof #Innerhofer in the @fisalpine Ski World Cup in #Bormio. Taken away by air ambulance: blood on the face, problems with his left knee.

Race interrupted – the video pic.twitter.com/qJS4lq0W8S

