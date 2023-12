Classifica ATP, a Berrettini non accadeva da oltre 5 anni: brutta notizia per il 2024

SportFair

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che i tifosi italiani di tennis non avrebbero mai voluto ascoltare: Matteo Berrettini rimanda ancora il rientro. Atteso a Brisbane per il primo appuntamento del 2024, il tennista italiano è stato costretto a dare forfait. Visto più da ‘tifoso speciale’ dell’Italia che da giocatore in campo nel 2023, l’augurio è che il nuovo anno del tennista romano sia ricco di good vibes.

Classifica ATP: Berrettini fuori dalla top 100

Eppure, il 2024 di Berrettini non inizierà nel migliore dei modi. Il prossimo 8 gennaio, Berrettini sarà ufficialmente fuori dalla top 100 della classifica ATP. La rinuncia a Brisbane è sottrazione dei 160 punti guadagnati l’anno scorso con la United Cup faranno scivolare il tennista italiano dalla posizione numero 92 alla posizione numero 125. Circostanza alla quale Matteo non era più abituato: non accadeva da 2058 giorni, circa 5 anni e mezzo. L’ultima volta che lo abbiamo visto fuori dai migliori 100 era il 14 maggio del 2018.