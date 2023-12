Ciclocross, Van der Poel inarrestabile: vince ancora e fa 4 su 4

SportFair

Non si ferma la corsa di Mathieu Van der Poel, in grado di imporsi per la quarta vittoria in altrettante partecipazioni stagionali. Si è registrato il successo anche nella decima prova della Coppa del Mondo di ciclocross a Gavre, in Belgio.

Il 28enne ha dominato la gara imponendosi davanti al rivale Wout Van Aert, al secondo posto a 36″ dall’olandese. Protagonista di una bella rimonta il britannico Tom Pidcock, al terzo posto. E’ stato così replicato il risultato della gara dello scorso anno con i medesimi piazzamenti. Sabato una nuova sfida a Hulst, in Olanda, per l’11ª prova della Coppa.