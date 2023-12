Chi è Lottie Moss: la nuova fiamma di Di Caprio, sorella di una sua ex | FOTO

SportFair

Leonardo Di Caprio riesce col suo fascino ad avere al suo fianco sempre delle splendide donne. L’attore è stato pizzicato adesso con una giovanissima, sorella di una sua ex fidanzata.

Di Caprio è stato pizzicato durante un appuntamento segreto con Lottie Moss, sorella di Kate, con la quale avrebbe festeggiato fino alle prime ore del mattino in un party da sogno.

Una fonte presso il ritrovo di Londra celebrità Chiltern Firehouse ha detto: “Leo e Lottie si stavano divertendo moltissimo e sembravano molto amici“. I due avrebbero poi lasciato il party insieme per ritrovarsi in albergo e proseguire la loro festa per tutta la notte.

Chi è Lottie Moss

Modella 25enne, Lottie è sorellastra di Kate, famosissima top-model. Lottie sembra aver scelto una strada diversa dalla sorella, nonostante in tantissimi grandi brand l’abbiano già ingaggiata per diversi lavori: la sorellastra di Kate guadagna infatti con OnlyFans, dove riesce ad intascare circa 100mila dollari al mese.

Lottie è nata nel gennaio 1998 e ha lo stesso padre, agente di viaggio Peter, di Kate Moss.

Leo e Kate Moss avevano entrambi 19 anni quando si unirono nel 1993, scatenando voci secondo cui fossero insieme.