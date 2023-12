Chi è Inés de Ramón? La fidanzata di Brad Pitt | FOTO

SportFair

Brad Pitt ha un nuovo amore. L’attore 60enne sta vivendo una nuova giovinezza in compagnia di una fidanzata giovanissima, che era al suo fianco il 18 dicembre, giorno del suo 60° compleanno.

Lei è Ines de Ramon, con la quale è stato avvistato al concerto degli U2 lo scorso anno e anche al LACMA Art+Film 2023 Gala di Los Angeles un mese fa.

I due non hanno posato insieme al photocall ma nessuno ha ormai dubbi sulla loro relazione.

Chi è Inés de Ramón?

Ines de Ramon è un’imprenditrice di origini spagnole. Ha 31 anni ed è una designer di gioielli. È nata nel 1992 nel New Jersey, anche se parte della sua famiglia è originaria di Madrid. Inès parla cinque lingue, tra cui inglese, spagnolo e francese.

È una donna che ha viaggiato in tutto il mondo; è nata negli States ma ha trascorso la sua adolescenza a Ginevra, dove si è laureata in Economia e gestione aziendale, e dove ha lavorato presso la casa d’aste Christie’s.

Nel 2014 si è trasferita a New York, dove ha scoperto la sua passione per i gioielli. Un piccolo mondo nel quale si è formata e nel quale ha lavorato fino ad oggi, e che l’ha portata a tornare a Los Angeles per diventare vicepresidente del brand di gioielli Anita Ko, dove lavora attualmente.

Ines de Ramon è stata sposata con l’attore Paul Wesley, famoso per serie tv come ‘The Vampire Diaries’, ‘Tell Me a Story’ e ‘Smallville’, ma il loro matrimonio è terminato nel 2022, a tre anni dalle nozze.

Ora Inés de Ramón ha una relazione con Brad Pitt, che sembra aver ritrovato l’amore dopo aver divorziato da Angelina Jolie nel 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brad Pitt Fanpage ☆ (@bradpitt_fns)