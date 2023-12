Il calendario delle partite di Milan e Roma: le date degli spareggi di Europa League

SportFair

L’Europa League è pronta ad entrare nel vivo e nelle ultime ore è andato in scena il sorteggio degli spareggi con due squadre italiane in campo: il Milan e la Roma. L’Atalanta, invece, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale.

Sorteggio alla portata per la squadra di Stefano Pioli che dovrà vedersela contro il Rennes. L’appuntamento dell’andata è previsto a San Siro alle ore 21:00 del 15 febbraio, il ritorno in Francia giovedì 22 febbraio alle 18.45.

Ancora il Feyenoord sulla strada della Roma. L’andata è in programma in Olanda il 15 febbraio alla 18:45, il ritorno allo stadio Olimpico giovedì 22 febbraio alle 21:00.

Il calendario degli spareggi di Europa League

Andata playoff

Giovedì 15 febbraio (ore 18.45)

Feyenoord-Roma

Young Boys-Sporting Lisbona

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia

Giovedì 15 febbraio (ore 21)

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag

Ritorno playoff

Giovedì 22 febbraio (ore 18.45)

Rennes-Milan

Friburgo-Lens

Tolosa-Benfica

Qarabag-Braga

Giovedì 22 febbraio (ore 21)

Roma-Feyenoord

Sporting Lisbona-Young Boys

Sparta Praga-Galatasaray

Olympique Marsiglia-Shakhtar Donetsk