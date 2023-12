Boxe, arrestato Bernardin per furto di tir: cambia lo sfidante di Cappai

SportFair

Clamoroso cambio di programma nel match valevole per il titolo Mondiale Silver Youth previsto nella serata odierna al Palapirastu di Cagliari. Jeremy Bernardin, avversario dell’italiano Patrik “Paki” Cappai, non potrà prendere pare al match. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” che cita fonti di stampa francese, il pugile transalpino sarebbe stato arrestato con l’accusa di aver rubato un tir.

I legali del pugile avrebbero negato il coinvolgimento dell’atleta nella vicenda, ma l’atleta non potrà prendere parte all’incontro. Cambia dunque l’avversario di Cappai che dovrà affrontare il co-sfidante, il nicaraguense Darwing Martinez, designato dalla WBC e giunto in nottata a Cagliari. Le operazioni di peso si sono regolarmente svolte alla Boxe Team Cappai a due passi dall’hotel dove alloggiano gli atleti. La manifestazione avrà inizio, come previsto, al PalaPirastu di Cagliari alle 18:00.