Bonucci e la rivelazione su Sanremo: “io alla conduzione? Ecco chi porto con me”

In questi giorni si sta parlando molto di un ritorno di Leonardo Bonucci in Italia, seppur gli ultimi sviluppi della trattativa con la Roma sembra abbiano portato a un nulla di fatto. L’ex Juventus attende e intanto si dedica a un’intervista particolare fuori dalla sua ‘zona di comfort’.

Ai microfoni di “Esse Magazine”, nota rivista che si occupa di musica urban italiana ed Estera, Leonardo Bonucci ha toccato diversi argomenti, fra i quali anche quello di… Sanremo.

Bonucci a Sanremo con…

Al difensore dell’Union Berlino è stato chiesto cosa farebbe se gli proponessero di condurre Sanremo come Ibrahimovic. “Mi sentirei molto in difficoltà, non so se sarei in grado. – ha dichiarato – Se dovessi portare un calciatore con me per farlo porterei Chiellini. Non è un esperto di musica, ma abbiamo passato così tanto tempo insieme che conosciamo i tempi dell’uno e dell’altro“.