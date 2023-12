Biathlon, Wierer chiude in anticipo il weekend di Lenzerheide: il motivo

SportFair

Inizio di stagione negativo per Dorothea Wierer. L’azzurra, dopo aver disputato la sprint giovedì a Lenzerheide, ha lasciato la località svizzera e non parteciperà a inseguimento e mass start. Il motivo del forfait? Prima un brutto raffreddore, poi la febbre alta e infine il mal di schiena nel weekend austriaco.

La 33enne non è mai stata in grado di esprimere al massimo il suo potenziale e la decisione del ritiro è stata inevitabile. L’obiettivo è rientrare per la doppia tappa tedesca tra Oberhof e Ruhpolding ad inizio 2024.