Biathlon, Lisa Vittozzi quarta nella sprint femminile di Hochfilzen

E’ andata in scena la la pursuit femminile di Hochfilzen, in Austria. Il successo è stato realizzato da Elvira Oeberg, seconda nella sprint di venerdì. Al secondo posto la svizzera Lena Haecki-Gross, in grado di lottare anche per il successo finale.

Quarta posizione per Lisa Vittozzi, condizionata da un errore nella terza serie al poligono. Leggero recupero per Dorothea Wierer, risalita dalla ventiseiesima alla diciassettesima posizione. La prova dell’azzurra è stata condizionata da due errori.

In classifica generale Tandfrevold sale a 271 punti, inseguita da Jeanmnnot con 251 punti e Vittozzi con 249. Wierer è quindicesima con 114.