Biathlon, ufficializzato il calendario 2024/2025: anche l’Italia protagonista

SportFair

Nella giornata odierna è stato ufficializzato il calendario in vista della prossima stagione di biathlon. L’esordio è previsto per il 30 novembre con l’esordio finlandese di Kontiolahti, poi sarà il turno di Hochfilzen (Austria) e Annecy-Le Grand Bornand (Francia). Dopo le vacanze natalizie appuntamento con Oberhof e Ruhpolding, poi l’arrivo in Italia. L’ultimo appuntamento è in programma a Oslo-Holmenkollen (Norvegia).

Il programma della stagione di Biathlon

Kontiolahti 30 Novembre-8 Dicembre 2024 Hochfilzen 13-15 Dicembre 2024 Annecy-Le Grand Bornand 19-22 Dicembre 2024 Oberhof 9-12 Gennaio 2025 Ruhpolding 15-19 Gennaio 2025 Anterselva 23-26 Gennaio 2025 Lenzerheide 12-23 Febbraio 2025 (Campionati Mondiali) Nove Mesto na Morave 6-9 Marzo 2025 Pokljuka 13-16 Marzo 2025 Oslo-Holmenkollen 21-23 Marzo 2025