Biathlon, Lisa Vittozzi torna sul podio nella sprint di Lenzerheide

Il biathlon regala una soddisfaziona ai colori italiani. Lisa Vittozzi torna sul podio di Coppa del Mondo ed è terza nella sprint di Lenzerheide. L’azzurra ha completato la prova senza errori con la consueta precisione e rapidità al poligono, tagliando il traguardo con il terzo tempo, 17”2 alle spalle della francese Justine Braisaz-Bouchet (22”13”0) e della norvegese Ingrid Tandrevold (17”2), a loro volta protagoniste di una prova perfetta al tiro.

“E’ stata una gara dura perchè la pista non era facile – ha commentato al traguardo la sappasina -, però ho cercato di interpretarla bene, gestendo nel migliore dei modi la situazione dal primo all’ultimo giro. Il poligono invece mi è sembrato facile, non c’era vento e sono riuscita a controllare meglio i tempi di tiro”.

Per Vittozzi si tratta del podio numero 23 in Coppa del Mondo a livello individuale in una stagione che l’ha già vista vincere in apertura di inverno nella 15km individuale di Östersund.

Giornata difficile invece per Dorothea Wierer che con un errore in ciascuna sessione di tiro (1-1) chiude 32ima a 2’23”4 da Braisaz, seguita da Rebecca Passler (0-2, 36ª) con Beatrice Trabucchi (1-1, 52ª) e Samuela Comola (0-1, 55ª) a loro volta qualificate per l’inseguimento.