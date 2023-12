Biathlon, la Coppa del Mondo fa tappa a Lenzerheide: i convocati dell’Italia

SportFair

Si avvicina una nuova tappa del Biathlon, a Lenzerheide (Svizzera). Saranno 10 gli azzurri che prenderanno parte alla terza tappa stagionale della Coppa del Mondo, ultimo appuntamento del massimo circuito per l’anno solare 2023 con in calendario una sprint, un’inseguimento e la prima mass start della stagione, tra giovedì 14 e domenica 17 dicembre.

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer.

Undici invece i convocati dallo stesso direttore tecnico per la tappa di IBU Cup di Sjusjøen, in Norvegia che ha in calendario tra mercoledì 13 e sabato 16 dicembre una sprint, un inseguimento e una mass start 60.

Del gruppo azzurro fanno parte Marco Barale, Daniele Cappellari, Cedric Christille, Michele Molinari, Cristoph Pircher, David Zingerle, Michela Carrara, Martina Trabucchi, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo e Linda Zingerle.