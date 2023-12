Colpo di scena Berrettini: salta Enqvist, svolta sul nome del nuovo allenatore

SportFair

Arriva una svolta per la carriera di Matteo Berrettini. Il romano, reduce da continui problemi fisici, ha deciso di cambiare allenatore. Dopo la separazione con Vincenzo Santopadre, il tennista italiano ha optato per Francisco Roig.

Si tratta di un ex tennista spagnolo, classe 1968 ed ex numero 60 al mondo con il terzo turno nell’Open di Francia 1989 come risultato più importante nei tornei del grande slam.

E’ stato per molti anni il secondo allenatore di Rafael Nadal. Lo spagnolo ha superato il testa a testa con lo svedese Thomas Enqvist, considerato fino a poco tempo fa il candidato numero uno. Francisco Roig seguirà il tennista italiano già a partire dalla trasferta australiana: prima il torneo ATP 250 di Brisbane e poi gli Australian Open per il primo slam della nuova stagione.