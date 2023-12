Berrettini, guai senza fine: un altro problema fisico e dubbi sulla presenza a Brisbane

SportFair

Non arrivano buone notizie per Matteo Berrettini, tennista italiano condizionato negli ultimi mesi dagli infortuni. Il romano ha accusato un problema al piede ed è a rischio per il torneo di Brisbane, in Australia, in programma il 29 dicembre.

Il tennista romano è sceso in campo martedì a Torino in compagnia di Lorenzo Sonego, poi ha fatto le analisi strumentali per verificare la condizione generale. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma la situazione dovrà essere valutata con attenzione nelle prossime ore. Berrettini non gioca dallo scorso agosto, quando si infortunò alla caviglia nel match degli US Open contro Rinderknech.