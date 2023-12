Ballando con le stelle: Wanda Nara vince in coppia con Pasquale La Rocca

SportFair

E’ andata in scena la finale di Ballando con le stelle e sono stati tanti i motivi di grande interesse. Tanti gli ospiti eccellenti e in particolar modo la showgirl argentina Wanda Nara è stata protagonista di un grandissimo percorso.

Presente anche Rocco Siffredi. L’attore si è commosso dopo l’esibizione del figlio Lorenzo Tano, che ha partecipato al programma con la ballerina Lucrezia Lando. “Voglio ringraziare tutti voi perché avete dato alla nostra famiglia e soprattutto a Lorenzo di tornare a vivere”, dice Siffredi. “Mio figlio ha sofferto tantissimo per un amore in passato, un po’ per colpa mia. I genitori della ragazza, visto il mio status, hanno preferito staccarsi. Lorenzo ha sofferto tanto e per me vederlo qui….”, aggiunge l’attore prima di scoppiare nuovamente a piangere. “Questi due mesi sono stati un’emozione pazzesca, devo ringraziare Lucrezia perché il merito più grande è il suo”.

In semifinale netta vittoria della coppia Pasquale La Rocca-Wanda Nara proprio contro Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Poi una breve sospensione a causa di un problema tecnico. In finale si sono affrontati La Rocca-Wanda Nara contro Simona Ventura-Samuel Peron. La vittoria è stata conquistata dalla coppia La Rocca-Nara.