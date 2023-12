ATP Brisbane: la decisione sulla presenza di Matteo Berrettini

SportFair

Piove sul bagnato per Matteo Berrettini, alla prese con continui problemi fisici: il 2023 del romano si è chiuso nel peggiore dei modi. Il tennista azzurro, infatti, non giocherà l’Atp 250 di Brisbane, in programma dal 31 dicembre.

Il 27enne, infatti, non ha recuperato completamente dall’infortunio e non sarà a disposizione per un problema al piede. Il tennista italiano sarebbe dovuto partire dalle qualificazioni per entrare in tabellone insieme a Rafa Nadal, Holger Rune e Ben Shelton.

Berrettini è scivolato al n. 92 del ranking e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Il romano tornerà in campo nel 2024.