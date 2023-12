Arbitro aggredito in Turchia: l’esito dei primi esami e il VIDEO dall’ospedale

SportFair

Non sono delle migliori le condizioni di Halil Umut Meler, l’arbitro aggredito al fischio finale della partita tra Ankaragucu e Rizespor. Il direttore di casa è stato colpito con un pugno dal presidente della squadra di casa ed è stato costretto al trasporto in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime indiscrezioni l’arbitro ha riportato una frattura dell’orbita oculare, sanguinamento nell’occhio sinistro e una frattura della guancia. Il direttore di gara è stato sottoposto a flebo e dovrà attendere nuovi accertamenti nelle prossime ore.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.pic.twitter.com/AA48eARLCZ — Sporx (@sporx) December 12, 2023