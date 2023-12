Brutto scontro in campo per Alisha Lehmann: la calciatrice più sexy del mondo sanguinante in volto | VIDEO

SportFair

Alisha Lehmann è stata definita la calciatrice più sexy del mondo. Bellissima e sensuale, la giocatrice svizzera è seguitissima sui social, dove condivide quotidianamente scatti e video della sua vita, privata e professionale.

Pochi giorni fa Alisha ha condiviso foto e video di una sfida tra Svizzera e Svezia. Sotto la neve di Lucerna, Lehmann è stata coinvolta in una brutta collisione durante lo scontro della Nations League che l’ha costretta ad abbandonare il campo.

È rimasta con il naso sanguinante e ha dovuto essere sostituita allo scadere dei 70 minuti. Fortunatamente per lei non si è trattato di nulla di serio e grave: la bella Alisha ha postato foto e video, con un messaggio di gioia per la vittoria della sua squadra; “grande lotta ieri, così felice dei 3 punti e così orgogliosa della squadra“.

