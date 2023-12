Alice Volpi conquista Novi Sad: trionfo all’esordio nella Coppa del Mondo di Fioretto

SportFair

Nella tappa d’esordio della stagione di Coppa del Mondo di fioretto femminile brilla il nome di Alice Volpi. La pedana di Novi Sad (Serbia) si colora di azzurro per il successo della fiorettista italiana che che si fa strada verso la finale battendo ai quarti la connazionale Francesca Palumbo (15-8), in semifinale la canadese Jessica Zi Jia Guo (15-6), per poi superare all’ultimo atto Lee Kiefer (15-13), numero 1 del ranking mondiale.

Giornata amara per Martina Favaretto e Martina Batini, battute 15-14 da Ebert e Guo agli ottavi di finale. Si ferma allo stesso turno Elena Tangherlini, mentre Arianna Errigo non riesce a superare i sedicesimi eliminata da Walczyk-Klimaszyk (15-14).