Alì, Pelè, Jordan e Bryant per sempre sulla pelle: il tatuaggio di Vinicius | FOTO

Vinicius Junior è salito alla ribalta nelle ultime ore per un gesto contro il razzismo. Il brasiliano è uno dei calciatori più forti in circolazione e si è dimostrato un vero trascinatore del Real Madrid dal punto di vista tecnico. Nel corso della carriera, il 23enne è stato vittima di gesti di razzismo e ha deciso di continuare la sua battaglia personale per evitare altri spiacevoli episodi.

Il campione del Real Madrid, reduce da una breve vacanza negli Usa, ha deciso di combattere la discriminazione razziale tatuandosi un disegno particolare sulla schiena. Il brasiliano si è recato nel celebre studio di tatuatori Ganga, a Hollywood per farsi tatuare l’immagine del padre e quella di quattro idoli: Pelè, Muhammad Ali, Michael Jordan e Kobe Bryant.

Pelè è stato immortalato in un un abbraccio con Jairzinho dopo un gol ai Mondiali di Messico 1970, Alì dopo aver mandato al tappeto Sonny Liston, Kobe Bryant mentre esulta con la casacca n.24 dei Los Angeles Lakers e infine Jordan mentre si prepara a tirare un libero con la mano sinistra. Vinicius si è fatto tatuare anche lo slogan ‘Black Lives Matter’, frase simbolo della lotta al razzismo nel mondo, e la scritta ‘Mentality’.

NBA 🇺🇲 – A Vinicius Junior piace davvero tanto l’NBA, questo il suo tatuaggio sulla schiena 🤯 pic.twitter.com/3yG1kYDfpv — Basketball-Evolution (@bball_evo) December 30, 2023