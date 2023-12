Ferreira chi? L’allenatore che il Qatar sta per trasformare nel più pagato al mondo

SportFair

La scorsa estate ha visto l’Arabia Saudita cambiare le regole del mercato dei calciatori investendo cifre spropositate per accaparrarsi i top player dei maggiori campionati europei. Nel mercato di gennaio il Qatar potrebbe abbattere le barriere economiche attuali che riguardano gli allenatori.

L’Al-Sadd su Abel Ferreira

L’Al-Sadd è pronto a migliorare la propria guida tecnica puntando con decisione su Abel Ferreira. Il nome potrebbe non dire granchè agli appassionati di calcio, in particolar modo a chi segue solo il calcio europeo. Ferreira, discreta carriera da calciatore in Portogallo, ha vissuto alcune buone stagioni in panchina con il Braga e il Paok seppur senza trofei.

Le gioie più importanti sono arrivate, negli ultimi anni, in Brasile. Con il Palmeiras ha vinto un campionato (quasi 2, all’ultima giornata gli basta non perdere con 8 gol di scarto), 1 Coppa del Brasile, 1 Supercoppa del Brasile, 1 Recopa Sudamericana e soprattutto due Coppe Libertadores. Evidentemente, quanto basta per diventare l’allenatore più pagato al mondo.

L’allenatore più pagato al mondo

A generare grande scalpore non è tanto il passaggio di Ferreira in Qatar, quanto le presunte cifre del trasferimento. Secondo quanto anticipato dal giornalista sudamericano Cesar Luis Merlo, Ferreira diventerebbe l’allenatore più pagato al mondo. Attualmente il più pagato al mondo è Simeone con 34 milioni l’anno versati nel suo conto in banca dall’Atletico Madrid.