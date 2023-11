Zaccagni e Chiara Nasti derubati: furto in casa per 70mila euro, “stiamo bene”

SportFair

Attimi di terrore per la Famiglia Zaccagni: nella notte ladri si sono introdotti nella casa del calciatore della Lazio e della moglie Chiara Nasti, in via Camilluccia.

Il calciatore e la moglie non si trovava in casa nel momento del fattaccio. La refurtiva consisterebbe in circa 70mila euro in gioielli.

Sull’episodio è intervenuta l’influencer e imprenditrice napoletana.

Le parole di Chiara Nasti

“Grazie per i messaggi!!Io Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto se ne occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!“, queste le parole di Chiara Nasti in una Storia Instagram.