WWE Survivor Series: Wargames 2023, la match card: attesa per Randy Orton! 

“Non siamo soli contro il Judgment Day e per battervi tornerà Randy Orton!“. Così Cody Rhodes ha concluso l’ultima puntata di Monday Night Raw, con un annuncio che ha fatto impazzire il WWE Universe. Sarà il Legend Killer una delle attrazioni principali di Survivor Series: WarGames 2023, Premium Live Event previsto per la notte italiana fra sabato 25 e domenica 26 novembre (inizio all’1.30), disponibile e visibile sul WWE Network, direttamente dall’Allstate Arena di Chicago (Illinois). Orton, che tornerà sul ring dopo 18 mesi di inattività per infortunio, si unirà proprio al team di Cody Rhodes nel piatto forte della serata.

La match card di WWE Survivor Sereis: Wargames 2023

Men’s WarGames Match – Rollins, Zayn, Rhodes, Jey Uso & Orton vs Judgment Day (Priest, Balor, Dominik, JD McDonagh & McIntyre): Nel 5 vs 5 che è ormai diventato un classico nella tradizione di Survivor Series (giunto alla trentasettesima edizione), il rinnovato format con i WarGames, con le Superstar chiuse all’interno di due ring delimitate da una gabbia, ha avuto tantissimo successo.

E a Raw si è accesa tantissimo la rivalità fra il Judgment Day e la squadra formata da Rhodes, il World Heavyweight Champions Rollins, Sami Zayn e Jey Uso. La novità è che Drew McIntyre si è schierato al fianco del Judgment Day, voltando le spalle al pubblico. Proprio per questo Randy Orton è il rinforzo che serve al team dei “buoni”.

Women’s WarGames Match – Flair, Lynch, Shotzi & Belair vs Damage CTRL (Bayley, Asuka, Kairi Sane & Iyo Sky): il Damage CTRL si è rinnovato dopo il ritorno di Kairi Sane e il passaggio nella stable di Bayley di Asuka. Ora il dominio a SmackDown è evidente: per questo Bianca Belair e Charlotte Flair hanno chiamato Becky Lynch, il supporto che serve per bloccare la forza delle asiatiche, che nelle ultime settimane stanno (almeno apparentemente) escludendo Bayley dal gruppo.

Intercontinental Championship – Gunther vs The Miz: l’austriaco, autore di un regno strepitoso e indimenticabile come campione Intercontinentale, se la vedrà con il nuovo The Miz, supportato dal pubblico. Dopo 20 anni di carriera Miz punta a vincere ancora un titolo a cui ha dato grande prestigio, ma Gunther è una delle migliori Superstar del 2023. Chi la spunterà?

Gli altri match:

Women’s World Championship – Rhea Ripley vs Zoey Stark

Carlito vs Santos Escobar

Dove vedere WWE Survivor Series: WarGames

Per seguire WWE Survivor Series: WarGames basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.