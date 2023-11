WTA Finals, non solo polemiche! Jabeur in lacrime, il gesto è da applausi | VIDEO

SportFair

Sono in corso a Cancun le WTA Finals 2023. Le migliori tenniste della stagione si sfidano per decretare la più forte tra tutte. Tra una polemica e l’altra sulle condizioni nelle quali le campionesse di tennis stanno giocando, non mancano anche dei momenti unici e commoventi.

A regalarne uno è stata Ons Jabeur, che ieri ha ottenuto la sua prima vittoria, contro Vondrousova, che tiene vive le sue possibilità di accedere alle semfinali del torneo.

Dopo la vittoria per 6-4, 6-3, la tennista tunisina è scoppiata in lacrime parlando della sua iniziativa per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Israele.

Le parole di Jabeur

“Sono molto felice per questa vittoria, ma non posso essere completamente felice alla fine. La situazione nel mondo non mi rende felice. Mi sento come… mi dispiace“, ha affermato prima di lasciare che le lacrime le rigassero il volto.

“È difficile vedere bambini e neonati morire ogni giorno. È straziante. Ho deciso di donare parte del premio per aiutare il popolo palestinese. Non posso essere felice di questa vittoria. Non è un messaggio politico, è umanità. Voglio la pace in questo mondo, tutto qui“, ha concluso.

