Bad Bitch, Wanda Nara fa il suo debutto nella musica: VIDEO, TESTO e TRADUZIONE

Questa settimana, Wanda Nara ha sorpreso tutti i suoi follower sui social network con un’anteprima della canzone uscita oggi. “Ottengo sempre tutto ciò che voglio“, canta la showgirl, agente, imprenditrice e adesso anche cantante argentina.

Il 2023 per Wanda Nara è stato un anno complicato, nel quale ha scoperto di avere la leucemia, ma la showgirl sta reagendo con forza e coraggio e non si tira indietro quando bisogna mettersi in gioco. Mentre partecipa a Ballando con le Stelle, Wanda Nara lavora sodo per la sua azienda e adesso anche nel settore della musica.

“Bad Bitch”, è questo il titolo del brano di Wanda Nara, che ha collaborato con DJ Negro Dub. La canzone è stata prodotta da Maxi El Brother.

E’ una canzone di musica elettronica. I testi parlano della vita lussuosa della modella e raccontano la storia di una relaziokne casuale con un presunto uomo. “Ottengo sempre tutto ciò che voglio. Mi è piaciuto, sembra sincero. Lo vedo e lo voglio. Lo voglio e lo ho”. Wanda nel videoclip è circondata di gioielli, profumi e borse di lusso, ma anche di ballerini sexy e affascinanti.

Il videoclip

Testo

Siempre consigo todo lo que quiero

El me gustò, parece sincero

Lo veo y lo quero, lo quero y lo tengo

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch

Bad Bitch

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch

Yo te dije que sì

Preguntò si estoy lonely

Yo le dije que sì

After en la plaia

Y no traje la maia

Me lo dijo que vaia

Hoy no vamos a dormir (x25)

Porque soy una Bad Bitch, Bad Bitch (x5)

Traduzione

Ottengo sempre tutto quello che voglio

Mi è piaciuto, sembra sincero

Lo vedo e lo voglio, lo voglio e lo vedo

Lo vedo e lo voglio, lo voglio e ce l’ho

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza

Brutta stronza

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza

Gli ho detto di sì

Mi ha chiesto se mi sento solo

Gli ho detto di sì

Dopo in spiaggia

E non ho portato niente

Mi ha detto che sarebbe andato

Oggi non dormiremo (x25)

Perchè sono una cattiva stronza, cattiva stronza (x5)