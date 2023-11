Paura in campo durante Belgio-Inghilterra: Alex Greenwood a terra dopo un brutto scontro | VIDEO

Momenti di paura durante la sfida tra Inghilterra e Belgio del Gruppo A della Nations League. Uno scontro tra Alex Greenwood e Jassina Blom ha fatto spaventare tutti i presenti allo stadio ma anche gli spettatori da casa.

Dopo lo scontro Greenwood è rimasta a terra per qualche minuto ed è stato necessario l’intervento dell’equipe medica inglese, che ha fornito ossigeno alla calciatrice, mettendole inoltre un collare per immobilizzare la zona interessata. Blom, invece, ha potuto proseguire la sua partita con una fasciatura alla testa.

Greenwood è stata portata via in barella 10 minuti dopo lo scontro tra gli applausi dei tifosi del Den Dreef. Greenwood, fortunatamente, è sempre stata cosciente e ha parlato per tutto il tempo con la squadra medica che la monitorava.

The horrible head collision between Alex Greenwood and Jassina Blom… looks like Greenwood will no longer play pic.twitter.com/y3mOUSGCih

