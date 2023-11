Spaventoso incidente alla gara di camion di Brands Hatch: spettatori salvi per miracolo | VIDEO

Momenti di panico a Brands Hatch nel Kent, dove ieri è andata in scena una gara di camion. Sui social circolano video davvero spaventosi: una dozzina di camion sfrecciano sul circuito quando all’improvviso avviene l’incidente.

Due veicoli si sono scontrati in curva e uno di questi è finito fuori pista, scatenando il caos. Il camion è finito contro le recinzioni, a pochissimi passi dalla folla che assisteva dal vivo alla gara.

La corsa è stata interrotta. Per fortuna non si è registrato nessun ferito, poichè le recinzioni “hanno fatto bene il loro lavoro“.

Although seeing it from this angle maybe would make me think you can get a little too close to the action….😬 pic.twitter.com/K053ms15Qy

— James Jenkins (@jcjenkins) November 5, 2023