Verstappen ‘brucia’ Norris e vince la sprint in Brasile, la Ferrari limita i danni con Leclerc

Max Verstappen continua il suo dominio personale in Formula 1. Il campione del mondo è stato in grado di superare in partenza Norris e poi controllare senza problemi fino al traguardo. Si è conclusa anche la sprint race in Brasile per il nuovo appuntamento di campionato.

A sorpresa scatta dalla pole position Norris, al suo fianco il campione del mondo Max Verstappen. In seconda fila Perez e Russell. In ritardo le Ferrari con Leclerc e Sainz. In partenza grandissimo scatto di Max Verstappen che ‘fulmina’ Norris e si porta in prima posizione. In grande spolvero anche Russell che scatta in seconda posizione, poi Norris e Hamilton. Quinto Perez e sesto Leclerc.

Perez inizia la rimonta e si porta in terza posizione, alle spalle di Verstappen e Norris. Fuori dal podio le due Mercedes di Russell e Hamilton, in difficoltà le Ferrari. Nel finale si registrano alcuni ribaltoni. Vince Verstappen, sul podio Norris e Perez. In quarta posizione Russell, quinto Leclerc. Poi Tsunoda e Hamilton. Solo ottavo Sainz.

Le dichiarazioni

Verstappen: “lo scatto non è stato entusiasmante, meglio la seconda parte della partenza. Ho cercato di mantenere il ritmo sul giro e sono contento della vittoria. E’ stato impossibile spingere al massimo per le condizioni delle gomme. Spero di confermarmi anche domani”.

Norris: “avevo più potenza di Verstappen, lo stacco in partenza non è stato dei migliori. Devo migliorare già da domani. Il passo era importante ma non sono riuscito a riprendere Verstappen. Sono fiducioso per la gara di domani. Non sono in grado di lottare contro una Red Bull”.

Perez: “non è stata una gara facile, la partenza è stata pessima. Poi ho lottato tanto e ho pagato il prezzo nei giri finali. Non ho potuto gestire e questo circuito è molto sensibile da questo punto di vista. La giornata è stata nel complesso positiva”.