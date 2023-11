Valtteri Bottas nudo per beneficenza: un calendario… hot, l’annuncio sui social | FOTO

SportFair

Valtteri Bottas l’ha fatto di nuovo. Ad un anno dalle foto pubblicate sui social nei quali si mostrava col fondoschiena nudo, il pilota finlandese ha deciso di realizzare un prodotto unico per beneficenza.

Bottas ha infatti lanciato oggi sui social il suo calendario: 13 foto, scattate ad Aspen, in Colorado, del pilota nudo per beneficenza.

5 dollari per ogni calendario venduto andranno all’associazione Movember per la ricerca contro il cancro alla prostata e “tanti altri progetti che loro supportano”.

Il calendario 2024 costa 19,90€. Sul sito viene specificato come il calendario non sia pixelato: nel video condiviso sui social e nelle anteprime sul sito per acquistarlo le immagini sono pixelate solo per non svelare in anteprima le immagini a livello mondiale e, quindi, invogliare all’acquisto. Le immagini sono state scattate da Paul Ripke.