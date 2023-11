“Doveva fare come Martin”, Valentino Rossi striglia Bagnaia: l’errore a Valencia

SportFair

Primo match point fallito per Pecco Bagnaia. La Sprint Race di Valencia è andata a Jorge Martin. Lo spagnolo, ogni sabato, ci ha abituato a grandi prestazioni e anche questa volta non si è smentito. Bagnaia ha chiuso solo 5°, mai realmente in grado di battagliare con il gruppo di testa. Il distacco in classifica si è ridotto a 14 punti: non pochi, ma neanche troppi per potersi limitare a una gestione tranquilla.

La strigliata di Valentino Rossi a Bagnaia

La scelta delle gomme ha impedito a Bagnaia di poter recuperare posizioni. Un errore che Valentino Rossi, intervistato da Sky Sport, ha sottolineato con una tirata d’orecchie al suo ex allievo alla VR46 Academy.

“In una gara così Pecco Bagnaia doveva mettere la stessa gomma di Jorge Martin, così se era quella giusta andavano bene entrambi e se era sbagliata andavano male entrambi – ha dichiarato – Lui però si sentiva bene con quella mescola media al mattino, mentre in gara la soft ha fatto la differenza.

Ora Martin darà tutto perché se la può ancora giocare, mentre Pecco è stato bravo in mattinata, fra le Libere e la pole, a rivoltare la frittata. I 14 punti sono un bel vantaggio per Pecco, ma parliamo di una gara secca che è sempre un all-in. Bagnaia parte con il vantaggio della prima fila, secondo, e speriamo faccia la scelta giusta di gomme: per la gara dovrebbe copiare quello che fa Martin.

Pecco mi pare più tranquillo dell’anno scorso, perché è una situazione che ha già vissuto: ne abbiamo parlato, ha fatto tutto quello che poteva e ora un po’ più dura, ma non è facile nemmeno per Martin. Lo spagnolo si era capito dall’inizio che era uno forte, c’erano dubbi solo sulla sua tenuta fisica per i suoi vecchi infortuni, ma da Montmelò in poi ha svoltato – ha concluso Valentino –. Lì Pecco è caduto, ha rischiato molto e Martin ha capito che poteva essere la sua occasione e ha fatto uno switch importante“.