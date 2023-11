Valentino Rossi sogna LeMans: il Dottore ai Rookie Test del WEC

SportFair

Valentino Rossi insegue il suo grande sogno: partecipare alle 24 Ore di Le Mans. Il 9 volte campione del mondo di Motociclismo continua a fare passi avanti nella sua carriera di pilota automobilistico, avvicinandosi sempre di più alla corsa francese.

Il Dottore parteciperà infatti questo fine settimana al rookie test del WEC che si terrà in Bahrain dopo l’ultimo round del Mondiale Endurance.

Valentino Rossi guiderà un prototipo della categoria LMP2 del team WRT con cui attualmente gareggia nel GT World Challenge, accompagnato dal belga Charles Weerts. Sarà la sua prima esperienza con questo prototipo

“Sono molto felice di provare la LMP2 per la prima volta! È una grande opportunità per una parte del team WRT“, ha affermato il Dottore, che presto potrebbe salire a bordo di una BMW M Hybrid 8 nella categoria Hypercar. “Non vedo l’ora di essere in Bahrein per vedere l’ultima gara della stagione, e visto che spero di correre nel WEC in futuro , sarà utile capire l’atmosfera e la struttura dell’evento“, ha aggiunto Valentino Rossi.