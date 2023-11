La Uefa e Adidas presentano FUSSBALLLIEBE: il pallone di EURO 2024 | FOTO

SportFair

UEFA e Adidas hanno presentato il pallone di EURO 2024, si chiama FUSSBALLLIEBE. In tedesco significa “amore per il calcio” ed è dotato della tecnologia adidas Connected Ball che sarà usata per la prima volta in un UEFA EURO. Tale innovazione garantisce una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone e contribuirà in maniera determinante al processo decisionale del Video Assistant Refereeing UEFA nella sala VAR.

La struttura esterna del pallone è inoltre supportata dalla tecnologia CTR-CORE al fine di garantire maggiore precisione e aderenza nei ritmi sempre più veloci del calcio moderno. Il design di FUSSBALLLIEBE rappresenta il movimento del pallone e l’energia del calcio attraverso forme alari nere di rilievo accentuate da bordi, curve e punti colorati. L’uso del rosso, del blu, del verde e dell’arancione celebra sia la vivacità che le nazioni partecipanti porteranno al torneo, sia l’essenza più pura e semplice del calcio che attrae atavicamente i tifosi di tutto il mondo. Inoltre sul pallone sono visibili delle rappresentazioni degli stadi del torneo insieme ai nomi di ogni città ospitante.

Oltre a utilizzare poliestere riciclato e inchiostro a base d’acqua, FUSSBALLLIEBE è realizzato con materiali biologici più sostenibili di qualsiasi altro pallone ufficiale adidas. Ogni strato del pallone è stato progettato per includere materiali ecologici come fibre di mais, canna da zucchero, polpa di legno e gomma.