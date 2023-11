Giallo Ucraina-Italia: proteste furiose per il contatto tra Cristante e Mudryk | VIDEO

SportFair

La sfida tra Ucraina e Italia si è conclusa sul risultato di 0-0 e la squadra di Luciano Spalletti ha staccato il pass per Euro2024. Gli azzurri sono stati in grado di blindare la porta di Gigio Donnarumma. La gara ha regalato tante emozioni nei 90 minuti e un episodio dubbio nei minuti finali.

Gli azzurri non sono stati in grado di concretizzare le occasioni da gol e il migliore in campo è stato lo juventino Chiesa. L’Ucraina non è riuscita a sfondare e in pieno recupero si sono registrate le proteste. Al 92′ Mudryk, sul cross basso da destra di Zubkov, tocca il pallone in anticipo su Cristante. Il centrocampista sembra toccare l’avversario che però accentua molto la caduta. L’arbitro non fischia e il Var non richiama il direttore di gara.

Aspe fermi tutti, visto a questa velocità sembra che Mudryk si butti prima ancora che Cristante gli pesti il piede pic.twitter.com/6w9cceqgIh — Giulia²⁵‎ ⧗ (@Giuliaesaurita) November 20, 2023