Tsitsipas ed il segreto della vittoria in doppio col fratello: “allenati da Paula Badosa”

SportFair

Stefanos Tsitsipas ed il fratello etros hanno vinto il primo torneo di doppio insieme in carriera ad Anversa. Una gioia immensa per i due fratelli che portano a casa un trofeo conquistato in coppia.

Proprio di questo traguardo ha parlato Stefanos in un’intervista a Tennis Channel, rivelando il segreto di questo successo.

Una vittoria dovuta anche e soprattutto al lavoro di Paula Badosa, fidanzata del tennista greco, come allenatrice di doppio. Un’avventura che è iniziata durante gli ultimi US Open: “vincere il nostro primo titolo di doppio significa molto per me, per mio fratello Petros, per i miei genitori che erano lì e per Paula, che è la nostra allenatrice di doppio. Non molti lo sanno, ma lei è stata la prima persona che ha trascorso tre o quattro ore con noi agli US Open e ci ha allenato per il doppio. Lei è stata lì e ci ha preparato per questo tipo di partite e per essere presenti“, ha rivelato il tennista.