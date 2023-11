Tragedia nel motorsport: morto Albert Pos alle Sei Giorni di Enduro

SportFair

Tragedia nel mondo del motorsport, per la precisione nel motociclismo. Albert Pos, pilota olandese, è morto durante la seconda giornata della FIM International Six Day’s Enduro (ISDE), la Sei Giorni di Enduro, una delle prove più leggendarie di questa categoria a due ruote, alla sua 97ª edizione.

La tragica notizia è arrivata oggi da San Juan, in Argentina, dove si svolgeva il test al quale Pos, 54 anni, partecipava con il numero 807 nella categoria Club Team Award.

E’ stata l’organizzazione ad annunciare la morte di Pos, con un comunicato sul proprio sito, nel quale si spiega che il pilota “è stato curato dai membri dell’équipe medica dell’evento, ma nonostante il loro intervento non hanno potuto evitare la sua successiva morte. Con grande rammarico, la FIM può confermare la tragica morte di Albert Pos“, ha annunciato la FIM.

L’incidente

Si hanno poche informazioni sull’incidente, ma dalle prime indiscrezioni sembra che il pilota olandese sia caduto dalla sua moto nella zona di La Laja, ad Albardón. Sembra che Pos abbia avuto un malore a causa del quale sarebbe caduto: questa ipotesi è scaturita dal fatto che la moto non presenta alcun tipo di danno.

Albert Pos è stato rapidamente trasportato in elicottero al centro medico dell’autodromo di El Villicum, dove si trova il paddock delle gare e successivamente in ambulanza all’ospedale Eawson, dove è morto.

“La FIM, la CAMOD (Confederazione argentina di motociclismo sportivo) e l’organizzatore locale +Eventos, si uniscono all’intera comunità motociclistica per esprimere le loro condoglianze alla famiglia, agli amici e alla KNMV (Federazione motociclistica olandese) in questo momento estremamente difficile e triste“, ha aggiunto l’organizzazione nel suo comunicato. La FIM ha inoltre confermato che mercoledì all’inizio della giornata si svolgerà un minuto di silenzio, in omaggio e in memoria di Albert Pos.