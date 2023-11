Tonali scomparso dal videogioco EA FC24: il motivo

SportFair

I videogiocatori più accaniti si saranno resi conto di una novità in EA FC24, nuovo nome di Fifa, il videogioco di calcio più famoso al mondo. Di cosa stiamo parlando? Dell’assenza di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è scomparso da FUT e dal Newcastle. Il motivo? Legato al caso scommesse.

Tonali rimosso da EA FC24

EA, come spesso accade per i casi più controversi (per esempio la morte di un calciatore, o un grave fatto di cronaca), ha ritirato la carta di Sandro Tonali da FUT. Il calciatore non si trova più nei pacchetti acquistabili e nemmeno nella rosa del Newcastle. Il motivo è legato al coinvolgimento del calciatore nel caso scommesse per il quale è stato squalificato (ha patteggiato) e dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi.